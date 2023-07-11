Україна

Чинний контракт бразильця з "гірниками" розрахований до кінця 2023 року.

Вінгер донецького Шахтаря Тете прокоментував свій період виступів у складі "гірників", а також розповів про подальші плани.

"Я дуже часто стежу за Шахтарем. По суті – це мій перший серйозний професіональний клуб у кар’єрі. Тому я дуже люблю Шахтар і дивлюся їхні матчі.

У мене ще трішки залишилося до завершення контракту. Через цю ситуацію я вже не зможу грати в Шахтарі. Але я вболіваю за них і дуже хочу, щоб команда розвивалася

Який матч в Шахтарі запам’ятався найбільше? З Реалом, коли ми перемогли на виїзді 3:2. Також із загребським Динамо на виїзді, коли зіграли 3:3. Я тоді забив пенальті на останніх секундах. Це було важливо для команди. Ми дуже багато працювали для цього. Відпрацьовували багато індивідуальних моментів. З тим же Соломоном, наприклад. Дуже добре, що усе спрацювало саме з Реалом.

Я ще не визначився з майбутнім клубом. Ми дуже уважно стежимо та поки не поспішаємо ухвалювати рішення. Є багато зацікавлених команд. Зараз це вирішує мій агент", - наводить слова Тете Football Hub.

Нагадаємо, першу частину минулого сезону Тете провів у Ліоні, після чого у січні перебрався до Лестера. Сумарно він провів 33 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.