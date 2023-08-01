29-річний хорват продовжить кар'єру у Туреччині.
Анте Ребич, ФК Бешикташ
01 серпня 2023, 09:39
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Мілана Анте Ребичем.
Угода з 29-річним хорватом розрахована на два роки.
За інформацією ЗМІ, футболіст зароблятиме 2,5 млн євро, плюс 280 тисяч у якості підйомних, плюс 10 тисяч за кожен повний матч у складі "орлів".
Сума трансферу становила близько двох мільйонів євро.
Минулого сезону Ребич провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.