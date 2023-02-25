Хорват готовий змінити клуб.
Анте Ребич, getty images
25 лютого 2023, 12:35
Нападник Мілана Анте Ребич може покинути команду в майбутнє літнє трансферне вікно, повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.
Стверджується, що деякі іноземні клуби вже цікавляться хорватським футболістом. Дехто з них зробив запит щодо переходу.
Зазначимо, що в цьому сезоні Анте Ребич відіграв двадцять поєдинків, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал хоче, щоб Браім Діас був частиною команди на наступний сезон, тому Мілан може втратити гравця.