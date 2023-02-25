Італія

Хорват готовий змінити клуб.

Нападник Мілана Анте Ребич може покинути команду в майбутнє літнє трансферне вікно, повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

Стверджується, що деякі іноземні клуби вже цікавляться хорватським футболістом. Дехто з них зробив запит щодо переходу.

Зазначимо, що в цьому сезоні Анте Ребич відіграв двадцять поєдинків, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал хоче, щоб Браім Діас був частиною команди на наступний сезон, тому Мілан може втратити гравця.