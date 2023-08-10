Туреччина

Бразилець перебереться в Туреччину.

Манчестер Юнайтед перед початком наступних спроб посилити склад має дещо розвантажити команду, щоб отримати додаткові фінанси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, півзахисник "червоних дияволів" Фред Родрігес покине команду.

Стверджується, що бразильський футболіст перейде в Фенербахче. Він вже погодив особисті умови з турками.

Фред Родрігес відправиться в Стамбул для проходження медичного обстеження незабаром.

У сезоні-2022/23 півзахисник провів 56 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Фреда.