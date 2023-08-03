Турция

Півзахисник Тоттенгема може перебратись в Туреччину.

Галатасарай продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецький гранд перемкнув свою увагу з Фреда Родрігеса на Тангі Ндомбеле.

Галатасарай так і не зміг домовитись з Манчестер Юнайтед про підписання бразильського футболіста, тому знайшов альтернативу.

Зазначимо, що частину минулого сезону Тангі на правах оренди виступав за Ліон, який не схотів викуповувати гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі також не викуповуватиме Ндомбеле у Тоттенгема.