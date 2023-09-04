28-річний івуарієць може невдовзі покинути лондонський клуб.
Ніколя Пепе, Getty Images
04 вересня 2023, 16:04
Правий вінгер Ніколя Пепе може поповнити склад Бешикташа, пише видання L'Equipe.
Раніше нападник відмовився від пропозиції стамбульців, але врешті-решт прийняв рішення про перехід.
Ще у червні повідомлялось, що Пепе не підійшов тренерському штабу Мікеля Артети. Тому "каноніри" влітку шукали клуби, готові підписати вінгера.
У минулому сезоні івуарієць провів 28 матчів у всіх турнірах за Ніццу на правах оренди, забив 8 голів та зробив один асист. Портал transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.