Туреччина

28-річний івуарієць може невдовзі покинути лондонський клуб.

Правий вінгер Ніколя Пепе може поповнити склад Бешикташа, пише видання L'Equipe.

Раніше нападник відмовився від пропозиції стамбульців, але врешті-решт прийняв рішення про перехід.

Ще у червні повідомлялось, що Пепе не підійшов тренерському штабу Мікеля Артети. Тому "каноніри" влітку шукали клуби, готові підписати вінгера.

У минулому сезоні івуарієць провів 28 матчів у всіх турнірах за Ніццу на правах оренди, забив 8 голів та зробив один асист. Портал transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.