Туреччина

Бразилець перебрався в чемпіонат Туреччини.

Трансферна сага з переходом Тете в інший клуб, здавалось, лише набирала оберти, проте бразилець все ж таки обрав місце роботи.

Як повідомляє офіційний сайт Галатасарая, турецький клуб досяг домовленості щодо контракту з бразильським вінгером.

Деталі угоди не повідомляються.

Минулого сезону Тете виступав за Ліон у першій частині сезону (19 матчів, 6 голів, 5 асистів), а у другій — за Лестер (14 ігор та 1 гол).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете цікавив Наполі та навіть погодив контракт з італійським клубом.