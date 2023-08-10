Бразилець перебрався в чемпіонат Туреччини.
Тете, фото Галатасарай
10 серпня 2023, 23:50
Трансферна сага з переходом Тете в інший клуб, здавалось, лише набирала оберти, проте бразилець все ж таки обрав місце роботи.
Як повідомляє офіційний сайт Галатасарая, турецький клуб досяг домовленості щодо контракту з бразильським вінгером.
Деталі угоди не повідомляються.
Минулого сезону Тете виступав за Ліон у першій частині сезону (19 матчів, 6 голів, 5 асистів), а у другій — за Лестер (14 ігор та 1 гол).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете цікавив Наполі та навіть погодив контракт з італійським клубом.