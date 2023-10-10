Туреччина

Федерація футболу Туреччини виступила з публічною підтримкою саудитів.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Саудівська Аравія подала офіційну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу в 2034 році.

Федерація футболу Туреччини вирішила виступити з публічною підтримкою саме цієї заявки саудитів, опублікувавши відповідну заяву.

"Федерація футболу Туреччини (TFF) рішуче підтримує ініціативу Саудівської Аравії щодо проведення чемпіонату світу з футболу у 2034 році.



Останніми роками Саудівська Аравія стала футбольною державою, яка може похвалитися внутрішнім чемпіонатом, який привернув міжнародну увагу завдяки низці відомих футбольних зірок.



Маючи багату історію успішного організатора міжнародних змагань у поєднанні з незабутньою грою своєї національної збірної на останньому чемпіонаті світу в Катарі, Саудівська Аравія міцно зарекомендувала себе як спроможна та гостинна країна-господарка.



У TFF впевнені, що Саудівська Аравія володіє досвідом і пристрастю, необхідними для досягнення успіху в цій складній і престижній справі", — сказано на офіційному сайті TFF.

Нагадаємо, що ювілейний чемпіонат світу-2030 вперше в історії пройде на трьох континентах та в шести країнах: Марокко, Іспанія та Португалія стануть господарками цього мундіалю, проте перші три матчі турніру пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї.