Туреччина

Бельгієць незадоволений кар'єрою у нинішньому клубі.

Півзахисник Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманс взимку може перейти до Галатасараю. Про це пише Fanatik.

В літнє трансферне вікно, Галатасарай намагався підписати бельгійця, але той на правах вільного агента підписав контракт з Астон Віллою.

Наразі, Тілеманс незадоволений своїм ігровим часом у новому клубі, тож серйозно налаштований змінити команду вже в січні. Агент футболіста зв'язався з представниками стамбульського клубу та повідомив, що вони відкриті до пропозицій.

Влітку, головний тренер Галатасараю Окан Бурук був особисто дуже зацікавлений у трансфері півзахисника збірної Бельгії.

Діючий контракт бельгійця з "вілланами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює футболіста у 20 млн. євро.

У цьому сезоні Юрі Тілеманс відіграв за Астон Віллу всього 144 хвилини у АПЛ.