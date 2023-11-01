Туреччина

У 26-річного француза виникли проблеми у складі турецького клубу.

Півзахисника Галатасарая Тангі Ндомбеле було виключено зі складу турецької команди через проблеми із зайвою вагою. Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, після матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:3), 26-річний француз замовив у готелі бургер, картоплю-фрі та колу — це було близько опівночі.

Зазначається, що про це дізнався головний тренер команди Окан Бурук, який розкритикував футболіста і поставив йому ультиматум — Тангі потрібно скинути вагу до 75 кілограмів, інакше він буде поза складом "левів".

Нинішнього сезону Ндомбеле, контракт якого належить Тоттенгему, провів сім поєдинків, у яких відіграв 123 хвилини.