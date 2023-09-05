Туреччина

Відразу двоє гравців "шпор" поповнили лави турецької команди.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про перехід відразу двох гравців Тоттенгема — захисника Давінсона Санчеса та півзахисника Тангі Ндомбеле.

Сума трансферу 27-річного колумбійця склала 9,5 мільйона євро, які будуть виплачені за п'ять сезонів. Із гравцем підписано контракт за схемою 4+1. Його зарплата становитиме близько 3,2 млн євро на рік.

Орендна угода з 26-річним французом розрахована на один рік і має опцію викупу, яка становитиме 15 млн євро. Його зарплата буде на рівні 3,1 млн євро за сезон.

Цього сезону Санчес провів два матчі за "шпор", у яких відіграв 166 хвилин. Ндомбеле у цій кампанії на поле не виходив.