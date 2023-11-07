Турецький лівий захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу зацікавив лондонський Арсенал, головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.

Головний міжнародний скаут клубу АПЛ Ромен Пуаро спостерігав за 24-річним універсальним гравцем у матчі з Трабзонспором, в якому перервалась 21-матчева переможна серія Фенербахче. За даними Сабунджуоглу, скаут позитивно оцінив Кадіоглу.

У цьому сезоні турок взяв участь у 16 матчах стамбульського клубу у всіх турнірах, відзначившись голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює захисника у 17 мільйонів євро.