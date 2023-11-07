Туреччина

Турок може грати на обох флангах захисту та півзахисту.

Турецький лівий захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу зацікавив лондонський Арсенал, головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.

Головний міжнародний скаут клубу АПЛ Ромен Пуаро спостерігав за 24-річним універсальним гравцем у матчі з Трабзонспором, в якому перервалась 21-матчева переможна серія Фенербахче. За даними Сабунджуоглу, скаут позитивно оцінив Кадіоглу.

У цьому сезоні турок взяв участь у 16 матчах стамбульського клубу у всіх турнірах, відзначившись голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює захисника у 17 мільйонів євро.