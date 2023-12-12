Туреччина

Також під арештом опинилися ще двоє підозрюваних.

Президента турецького Анкарагюджю Фарука Коджу заарештували за напад на головного арбітра матчу проти Різеспора Халіла Умута Мелера, повідомляє видання Reuters.

Суд у Туреччині, який ухвалив рішення про арешт, також залишив під вартою ще двох підозрюваних в інциденті.

"Це сталося через неправильні рішення та провокаційну поведінку рефері. Моя мета полягала у тому, щоб словесно відреагувати та плюнути йому в обличчя", — заявив Коджа у суді, передає Demiroren News Agency.

Міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тундж зазначив, що президент клубу та ще двоє громадян були заарештовані за "поранення офіційної особи".

"Розслідування триває прискіпливо", — додав він.

Нагадаємо, Фарук Коджа атакував суддю вчора, 11 грудня, після матчу 15-го туру місцевої Суперліги. У клубі вже вибачилися за дії свого президента, а Федерація футболу Туреччини була вимушена призупинити матчі у всіх лігах країни.