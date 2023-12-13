Туреччина

Відновлення футбольної активності у країні заплановано на 19 грудня.

Федерація футболу Туреччини на своєму офіційному сайті оголосила, що всі чемпіонати країни поновляться 19 грудня.

Нещодавно ФФТ призупинила всю футбольну активність у країні через інцидент, який стався після матчу турецької Суперліги між Анкарагюджю та Різеспором.

Після фінального свистка президент Анкарагюджю вибіг на поле, після чого вдарив у око головного арбітра.

Президент ФФТ Мехмет Буюкекші заявив, що рішення щодо долі клубу буде ухвалено Дисциплінарним комітетом завтра, 14 грудня, також наголосивши, що поблажливості не буде.

"Ми ніколи не допустимо нападів чи надмірного тиску на наших арбітрів. Цей інцидент має стати віхою, поворотним моментом для турецького футболу", — сказав Буюкекші.

Раніше повідомлялося, що президента Анкарагюджю заарештували за напад на арбітра.