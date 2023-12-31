У "Вічному місті" португальцем незадоволені.
Ренату Саншеш, Getty Images
31 грудня 2023, 11:23
Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш, який цього сезону виступає на правах оренди у Ромі, незабаром може стати гравцем стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, на початковому етапі португальський футболіст повернеться до паризького клубу, оскільки "вовки" більше не зацікавлений у його послугах. Потім ПСЖ розпочне підготовку до його продажу. Наголошується, що агент Саншеша запропонував йому варіант із переходом у Галатасарай.
Цього сезону, 26-річний португалец відіграв за Рому дев'ять матчів та забив один м'яч.