Стамбульці можуть повернути колись зіркових гравців до Європи.
Лоренцо Інсіньє, Getty Images
06 лютого 2024, 18:41
Трансферне вікно у Туреччині закривається 9 лютого, тож клуби продовжують працювати над потенційними підсиленнями. Бешикташ, зокрема, хоче підписати атакуючого півзахисника Сан-Паулу Хамеса Родрігеса, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.
Поки що стамбульці не зуміли домовитися з клубом 32-річного колумбійця. Його контракт із Сан-Паулу розраховано до кінця червня 2025 року. У минулому сезоні Родрігес взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись голом і 3 асистами.
Перше місце у списку альтернативних варіантів, на якому Бешикташ починають зосереджуватися, посідає лівий вінгер Торонто Лоренцо Інсіньє. Турецька сторона намагається домовитися про перехід 32-річного італійця.
У вже минулому для Торонто сезоні Інсіньє взяв участь у 21 матчі у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 4 асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ розглядає підписання центрального півзахисника Ренату Саншеша.