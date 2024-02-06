Туреччина

Стамбульці можуть повернути колись зіркових гравців до Європи.

Трансферне вікно у Туреччині закривається 9 лютого, тож клуби продовжують працювати над потенційними підсиленнями. Бешикташ, зокрема, хоче підписати атакуючого півзахисника Сан-Паулу Хамеса Родрігеса, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.

Поки що стамбульці не зуміли домовитися з клубом 32-річного колумбійця. Його контракт із Сан-Паулу розраховано до кінця червня 2025 року. У минулому сезоні Родрігес взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись голом і 3 асистами.

Перше місце у списку альтернативних варіантів, на якому Бешикташ починають зосереджуватися, посідає лівий вінгер Торонто Лоренцо Інсіньє. Турецька сторона намагається домовитися про перехід 32-річного італійця.

У вже минулому для Торонто сезоні Інсіньє взяв участь у 21 матчі у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 4 асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ розглядає підписання центрального півзахисника Ренату Саншеша.