Туреччина

У Туреччині, як завжди б'ються.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував епізод із бійкою футболістів та фанатів відразу після матчу 30-го туру турецької Суперліги Фенербахче — Трабзонспор. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.

"Насильство, свідком якого стали турецькі вболівальники після матчу чемпіонату Туреччини між Фенербахче та Трабзонспором, абсолютно неприйнятне — на полі чи поза ним, йому немає місця у нашому спорті та суспільстві.

Я говорив це раніше і повторюю знову — у футболі всі без винятку гравці повинні бути в безпеці, щоб грати в Гру, яка приносить велику радість багатьом людям у ​​всьому світі.

Я закликаю відповідну владу забезпечити дотримання цього правила на всіх рівнях та притягнути винних у шокуючих подіях у Трабзоні до відповідальності за свої дії", — заявив Інфантіно.

Після фінального свистка матчу 30-го туру турецької Суперліги футболісти Фенербахче бурхливо святкували перемогу в центрі поля, що не сподобалося фанатам господарів, які масово вибігли на поле. Після цього розпочалася бійка, у якій брали участь гравці гостей та вболівальники.