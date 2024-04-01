Туреччина

Фенер налаштований серйозно.

Керівництво стамбульського Фенербахче серйозно розглядає можливість залишити турецьку Суперлігу. Про це повідомляє офіційний сайт "канарок".

Сьогодні, прес-служба Фенербахче повідомила про зустріч керівництва клубу з футболістами і тренерським штабом, на якій президент Фенера Алі Коч розповів про можливі рішення, які можуть бути ухвалені на завтрашньому засіданні, наголосивши, що відсутність реакції на інцидент, який трапився, видається неможливою.

Після виступу президента висловилися капітан та віце-капітани команди — Едін Джеко, Душан Тадич, Мерт Хакан Яндаш та Ірфан Кахведжі. Футболісти заявили, що після матчу з Трабзонспором команда "стала сильнішою і згуртованішою" і готова боротися "на всіх фронтах".

На зустрічі виступив ще й головний тренер Фенербахче Ісмаїл Картал — він заявив, що за час його роботи в клубі сталося багато подій, зокрема "вкрадене" чемпіонство. За словами Картала, команда прийме будь-яке рішення ради директорів і готова "до будь-яких випробувань".

Також прес-служба "канарок" оголосила про позачергове засідання ради директорів другого квітня, на якому буде розглянуто можливі заходи, включно з виходом із турецької Суперліги.

Нагадаємо, після фінального свистка матчу 30-го туру турецької Суперліги між Трабзонсопором та Фенербахче, в якому стамбульський гранд здобув виїзну перемогу з рахунком 3:2, фанати клубу з міста Трабзон вибігли на поле та атакували гравців команди гостей, які святкували в центрі поля.