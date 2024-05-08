Туреччина

Марокканський хавбек продовжуватиме виступати в Туреччині.

Турецький Галатасарай активував опцію викупу вінгера лондонського Челсі Хакіма Зієша. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб направив до Туреччини документ, що підтверджує трансфер гравця. Сума угоди не розголошується.

Нагадаємо, 31-річний марокканець був орендований Галатасараєм влітку минулого року. Він провів 21 матч, забив вісім м'ячів та зробив чотири гольові передачі.

Додамо, що Зієш став гравцем Челсі у 2020 році, перейшовши з Аякса за 40 мільйонів євро. На його рахунку 107 ігор у складі "синіх", 14 голів та 13 асистів.