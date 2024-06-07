Туреччина

Американець приєднався до клубу щонайменше на два сезони.

Екскерманич Нью-Інгленд Революшн Бред Фрідель призначений радником ради директорів Бешикташа на наступні дві кампанії, передає офіційний сайт турецького клубу.

За даними transfermarkt, 53-річний американець не мав робочого місця з травня 2019 року, відколи залишив МЛС. Під його керівництвом Нью-Інгленд Революшн провів 47 матчів (12-13-22, 62:88).

Тепер Фрідель отримав посаду в одному з турецьких грандів. Він допомагатиме раді директорів Бешикташа протягом сезонів-2024/25 і 2025/26.

Нагадаємо, на клубному рівні ексголкіпер представляв Блекберн Роверс, Астон Віллу, Тоттенгем, Коламбус Крю, Галатасарай і Ліверпуль. За збірну США Фрідель провів 82 матчі.

Нещодавно Бешикташ оголосив про призначення Джованні ван Бронкхорста своїм головним тренером.