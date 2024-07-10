Туреччина

Клуби практично домовилися про трансфер футболіста.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле незабаром може стати гравцем турецького Бешикташа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний італієць погодився підписати дворічний контракт з "орлами".

Також наголошується, що клубам залишилося узгодити лише остаточні деталі переходу.

Нагадаємо, Чіро виступає за Лаціо з 2016 року. Минулого сезону Іммобіле провів 43 матчі, в яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.