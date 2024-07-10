Клуби практично домовилися про трансфер футболіста.
Чіро Іммобіле, Getty Images
10 липня 2024, 22:24
Нападник Лаціо Чіро Іммобіле незабаром може стати гравцем турецького Бешикташа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 34-річний італієць погодився підписати дворічний контракт з "орлами".
Також наголошується, що клубам залишилося узгодити лише остаточні деталі переходу.
Нагадаємо, Чіро виступає за Лаціо з 2016 року. Минулого сезону Іммобіле провів 43 матчі, в яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.