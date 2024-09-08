Туреччина

Французький хавбек продовжує перебувати в статусі вільного агента.

Центральний півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо продовжує перебувати в пошуках нового клубу у статусі вільного агента після того, як його контракт із туринським Ювентусом підійшов до свого завершення цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 29-річний француз не розглядає варіантів з продовженням кар'єри у Саудівській Аравії та Туреччині, оскільки його пріоритетним бажанням залишається приєднання до клубу з топ-5 європейських ліг.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо провів за Ювентус 35 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що французький хавбек хоче отримувати 10 млн євро на рік, бонус за підписання контракту в розмірі 15 млн євро та комісійні для мами-агента.