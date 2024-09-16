Туреччина

Вихованець Динамо перейшов у клуб з чемпіонату Туреччини.

Антальяспор оголосив про трансфер українського півзахисника Олександра Петрусенка з хорватської "Істри 1961". Про це турецький клуб повідомив у соцмережах.

Футболіст підписав контракт на два роки. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 500 тисяч євро.

Петрусенко є вихованцем Динамо. В Україні хавбек грав за "Гірник-Спорт" та "Минай", а 2022 року перейшов до угорського Гонведу, потім вирушив до Хорватії, де провів 69 матчів та забив 1 гол у всіх турнірах.

Також в активі гравця є виступи за молодіжну збірну України.