Леманн, getty images
16 вересня 2024, 16:19
Нападниця жіночої команди туринського Ювентуса Аліша Леманн висловилася про зарплати в жіночому футболі. Її слова наводить RMC Sport.
"Після тренувань я часто кажу Дугласу (хлопець Аліши — півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс-прим.), що це несправедливо. Ми робимо одну й ту саму роботу, але він заробляє в 100 разів більше за мене.
Рівна оплата праці — це те, що турбує мене, тому що я жінка. З моїми товаришами по команді ми можемо спробувати розвивати італійський жіночий футбол, підтримувати жінок. Але я завжди думаю, що це довгий процес. Нам потрібен час", — заявила Леманн.