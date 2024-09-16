Італія

Футболістки повинні заробляти на рівні футболістів?

Нападниця жіночої команди туринського Ювентуса Аліша Леманн висловилася про зарплати в жіночому футболі. Її слова наводить RMC Sport.

"Після тренувань я часто кажу Дугласу (хлопець Аліши — півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс-прим.), що це несправедливо. Ми робимо одну й ту саму роботу, але він заробляє в 100 разів більше за мене.

Рівна оплата праці — це те, що турбує мене, тому що я жінка. З моїми товаришами по команді ми можемо спробувати розвивати італійський жіночий футбол, підтримувати жінок. Але я завжди думаю, що це довгий процес. Нам потрібен час", — заявила Леманн.