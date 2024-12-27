Туреччина

Португалець може знову змінити прописку.

Фенербахче зацікавлений в оренді до кінця сезону нападника Челсі Жоау Феліша. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, головний тренер турецької команди Жозе Моурінью хоче, щоб клуб орендував саме Феліша, а не півзахисника Ан-Насра Андерсона Таліску, якого також пов'язують із Фенербахче.

Підкреслюється, що португальський футболіст незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує в Челсі та розгляне можливість змінити команду в січні.

Цього сезону Жоау Феліша відіграв за Челсі 16 матчів (787 хвилин), забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.