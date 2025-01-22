Туреччина

Український форвард поділився своїми думками після переїзду до Туреччини.

Нападник Трабзонспора Данило Сікан прокоментував свій перехід у турецький клуб із донецького Шахтаря.

"Я надзвичайно щасливий приєднатися до такої великої команди. Не можу дочекатися, коли почну тренуватися та грати матчі.

Я з нетерпінням чекаю можливості якнайшвидше опинитися на полі з моїми партнерами по команді та виступати у цій футболці.

Я прагну виграти тут багато трофеїв за підтримки чудових вболівальників Трабзонспора", — наводить слова Сікана прес-служба клубу.

У складі турецької команди Сікан виступатиме під 14 номером.