Україна

Сума трансферу 20-річного венесуельця — шість мільйонів доларів.

Нападник донецького Шахтаря Кевін Келсі став гравцем Портленд Тімберс. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Деталі трансферу 20-річного венесуельця не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, донецький клуб отримає за гравця близько шести мільйонів євро.

Нагадаємо, Кевін став гравцем Шахтаря у грудні 2023 року. На його рахунку 37 матчів, дев'ять голів та три асисти.

Минулого року Келсі виступав за Цинциннаті на правах оренди – він провів 25 ігор та забив шість голів.