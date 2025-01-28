Угода з бразильцем розрахована на півтора роки.
Андерсон Таліска, ФК Фенербахче
28 січня 2025, 20:10
Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Ан-Насра Андерсоном Таліскою.
Угода з 30-річним бразильцем розрахована на півтора роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Нинішнього сезону Таліска провів 19 матчів, у яких забив вісім голів.
Після 20 турів Фенербахче набрав 48 очок і посідає друге місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на шість балів.