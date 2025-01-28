Туреччина

Угода з бразильцем розрахована на півтора роки.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Ан-Насра Андерсоном Таліскою.

Угода з 30-річним бразильцем розрахована на півтора роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нинішнього сезону Таліска провів 19 матчів, у яких забив вісім голів.

Після 20 турів Фенербахче набрав 48 очок і посідає друге місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на шість балів.