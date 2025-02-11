Футболіст переходить у чемпіонат Туреччини.
Пшемислав Франковскі, Галатасарай
11 лютого 2025, 08:15
Галатасарай орендував півзахисника французького Ланса Пшемислава Франковскі, повідомляє пресслужба турків.
Оренда гравця розрахована до кінця поточного сезону.
За французький колектив Пшемислав виступав з літа 2021 року. Нинішнього сезону Франковські провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.
Після 21 гри Галатасарай очолює турнірну таблицю турецької Суперліги, випереджаючи Фенербахче (22 матчі) на три очки.
В 2023 році футболіст продовжив контракт з Лансом.