Туреччина

Футболіст переходить у чемпіонат Туреччини.

Галатасарай орендував півзахисника французького Ланса Пшемислава Франковскі, повідомляє пресслужба турків.

Оренда гравця розрахована до кінця поточного сезону.

За французький колектив Пшемислав виступав з літа 2021 року. Нинішнього сезону Франковські провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Після 21 гри Галатасарай очолює турнірну таблицю турецької Суперліги, випереджаючи Фенербахче (22 матчі) на три очки.

В 2023 році футболіст продовжив контракт з Лансом.