Франция

Французька команда продовжила контракти із двома основними футболістами.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із двома футболістами — воротарем Брісом Самбою та півзахисником Пшемиславом Франковські.

Нова угода з 29-річним голкіпером розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону Самба провів 37 матчів, з яких 15 на нуль при 28 пропущених м'ячах.

За підсумками минулої кампанії Самба потрапив до символічної збірної Ліги 1 за версією Національного союзу професійних футболістів Франції.

Новий контракт із 28-річним польським хавбеком розрахований до літа 2028 року.

Минулого сезону Франковські провів 41 матч, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.