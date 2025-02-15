Туреччина

Команда з трьома українцями поступилася "орлам".

Трабзонспор у матчі 24 туру турецької Суперліги у гостях поступився Бешикташу з рахунком 1:2.

Трабзонспор відкрив рахунок у середині першого тайму, коли на 17 хвилині відзначився Сімон Банца.

Бешикташ зміг відігратися на початку другого тайму, коли на 53 хвилині цифри на табло зрівняв Рафа Сілва. Через 12 хвилин Арсеній Батагов вивів "орлів" уперед, зрізавши м'яч у власні ворота.

Разом із Батаговим в основному складі Трабзонспору зіграв Данило Сікан, який провів на полі 87 хвилин. Також на заміну вийшов Олександр Зубков, замінивши Озана Туфана на 66 хвилині.

Після 22 турів Трабзонспор набрав 29 очок і посідає дев'яте місце у чемпіонаті Туреччини, а у Бешикташа 38 балів та п'ята позиція.

Бешикташ — Трабзонспор 2:1

Голи: Рафа Сілва, 53, Батагов, 65 (автогол) — Банца, 17.