Туреччина

У матчі взяли участь троє українців — Степаненко був відсутній у заявці Еюпспора.

Трабзонспор у матчі 23 туру турецької Суперліги на своєму полі мінімально обіграв Еюпспор із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 59 хвилині, а його автором став Джон Ландстрем.

Українські півзахисники Олександр Зубков та Арсеній Батагов вийшли у стартовому складі Трабзонспору – перший відіграв 46 хвилин, а другий весь поєдинок. Також із лави запасних вийшов Данило Сікан, з'явившись на полі на 85 хвилині.

Тим часом Тарас Степаненко не потрапив у заявку Еюпспора.

Після 21 туру Трабзонспор набрав 29 очок і посідає дев'яте місце у чемпіонаті Туреччини, а у Еюпспора – 39 балів та четвертий рядок.