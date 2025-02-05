Туреччина

Захисник знову вдало підключився до стандарту.

Турецький Трабзонспор провів матч другого туру групового етапу національного Кубку в гостях у представника третьої за рангом ліги — клубу Іскендерунспор.

У стартовому складі Шенола Гюнеша з’явились одразу два українці — центральний захисник Арсеній Батагов та нападник Данило Сікан.

Однак уже станом на 27 хвилину явний фаворит протистояння поступався за рахунком у один м’яч через гол Мухаммета Бешіра.

Поперерві в складі Трабзонспора дебютував ще й Олександр Зубков, а вже за чотири хвилини він виконав подачу кутового з правого флангу, і з попереднім доторком головою від Умута Гюнеша на ближній стійці відзначився результативним ударом Арсеній Батагов.

Однак уже на 56 хвилині Трабзонспор пропустив удруге від того ж таки Бешіра, після чого на 70 хвилині знову відігрався.

Із передачі Данила Сікана забив Еніс Дестан.

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