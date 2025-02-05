Захисник знову вдало підключився до стандарту.
Арсеній Батагов, x.com/Trabzonspor
05 лютого 2025, 13:36
Турецький Трабзонспор провів матч другого туру групового етапу національного Кубку в гостях у представника третьої за рангом ліги — клубу Іскендерунспор.
У стартовому складі Шенола Гюнеша з’явились одразу два українці — центральний захисник Арсеній Батагов та нападник Данило Сікан.
Однак уже станом на 27 хвилину явний фаворит протистояння поступався за рахунком у один м’яч через гол Мухаммета Бешіра.
Поперерві в складі Трабзонспора дебютував ще й Олександр Зубков, а вже за чотири хвилини він виконав подачу кутового з правого флангу, і з попереднім доторком головою від Умута Гюнеша на ближній стійці відзначився результативним ударом Арсеній Батагов.
Однак уже на 56 хвилині Трабзонспор пропустив удруге від того ж таки Бешіра, після чого на 70 хвилині знову відігрався.
Із передачі Данила Сікана забив Еніс Дестан.
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