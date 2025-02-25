Туреччина

Неоднозначні коментарі португальського фахівця, які явно не сподобаються всім турецьким арбітрам.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью похвалив суддівство у матчі 25 туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая (0:0), але водночас образив тренерський штаб суперника і, можна сказати, всіх турецьких арбітрів.

"Це був дуже хороший матч завдяки чудовій роботі судді Славко Вінчича. Він був досить чесний.

У нас є 18-річний гравець, який стане важливою фігурою в турецькому футболі, але його намагалися підвести під жовту картку з перших хвилин. Весь їхній тренерський штаб стрибав, мов мавпи. Якби матч обслуговував турецький рефері, він би одразу дав жовту, і мені довелося б знімати гравця з поля вже на першій хвилині. Але суддя чудово керував грою у такій обстановці. Хороша гра, враховуючи скільки людей подивилися її. Вони зіграли внічию і дуже раді, але ми незадоволені.

Галатасарай добре оборонявся, Муслера зберіг ворота сухими. Ми могли виходити із оборони, добре захищалися. Скільки у них було ударів у площину та кутових? Думаю, жодного!

За нормальних умов шанси на чемпіонство ще є. Якщо судді в Туреччині подивляться на роботу цього арбітра, вдадуться до самокритики і скажуть: "Я хочу провести матч чисто та чесно, як він", то кінцівка сезону буде захоплюючою. Якщо цирк, який ми спостерігаємо з початку року, продовжиться, то все буде інакше.

Після матчу я зайшов до суддівської. Я сказав Славко Вінчичу: "Дякую, що ти приїхав сюди і відсудив цей важливий матч". Там був турецький суддя — я повернувся до нього і сказав, що якби цей матч судив турок, це була б катастрофа", — наводить слова Моурінью Fanatik.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай – Фенербахче.