Туреччина

Команда з українською діаспорою гравців залишилася без наставника.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Шенола Гюнеша.

Причиною звільнення 72-річного турка стали незадовільні результати команди в останніх матчах. Він вп'яте працював із турецьким клубом — востаннє був призначений у вересні.

Також Трабзонспор анонсував призначення нового наставника, яким стане Фатіх Текке.

До цього 47-річний турок очолював Аланьяспор, Істанбулспор та Бурсаспор, а також інші турецькі клуби.

Після 25 турів, Трабзонспор, у якому виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, посідає 11 місце у чемпіонаті Туреччини.