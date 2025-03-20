Туреччина

Найціннішим українським "активом" чемпіонату Туреччини є Зубков.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферні вартості гравців, які представляють клуби чемпіонату Туреччини, зокрема й українців.

Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов подорожчав із 2.8 млн євро до 3.5, тоді як опорний півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко тепер оцінюється в 1.1 млн замість 1.5.

Зазначимо, що найдорожчим за версією Transfermarkt гравцем чемпіонату Туреччини є орендований у Наполі центральний нападник Галатасарая Віктор Осімхен (70 млн євро).

Раніше повідомлялося, що авторитетний портал також оновив трансферну вартість Забарного й Зінченка.