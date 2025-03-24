Україна

Турецький клуб має намір спробувати підписати українця.

Захисник київського Динамо Денис Попов може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Трабзонспор, у якому вже виступають троє українців – Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Зазначається, що керівництво турецького клубу хоче підписати футболіста влітку і не хоче зволікати, тому переговори з киянами можуть розпочатися незабаром.

Чинний контракт Попова розрахований до літа 2026 року. Нинішнього сезону він провів 25 матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 26 турів Трабзонспор набрав 35 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.