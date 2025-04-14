Туреччина

Український вінгер допоміг своїй команді здобути важливі три очки та міцно закріпився у складі турецького клубу.

Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков прокоментував перемогу своєї команди над Різеспором з рахунком 2:0 у 31-му турі турецької Суперліги. Зубков став героєм матчу, оформивши дубль.

"Це дуже важливі й цінні три очки для нашої команди. Ми продовжимо йти цим шляхом.

Я отримав дві чудові передачі й опинився саме там, де й мав бути. Звісно, я мав забивати третій гол у першому таймі — Озан зробив відмінний пас, але я не зумів ним скористатися", — сказав Зубков.

Нагадаємо, що Зубков приєднався до Трабзонспора на початку лютого. За повідомленнями ЗМІ, турецький клуб заплатив Шахтарю за трансфер українця 7,5 мільйона євро. Відтоді Зубков уже провів 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись п’ятьма голами та однією результативною передачею.