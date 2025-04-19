Туреччина

Один українець вийшов у стартовому складі, а інший з'явився на полі, вийшовши на заміну.

Трабзонспор у матчі 32 туру турецької Суперліги в гостях мінімально обіграв Адану Демірспор із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол для гостей був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Сімон Банза.

Український захисник Арсеній Батагов вийшов у стартовому складі Трабзонспору та провів на полі весь матч. Вінгер Олександр Зубков з'явився на полі на 57 хвилині, а нападник Данило Сікан просидів всю гру на лаві запасних.

Після 30 ігор Трабзонспор набрав 42 очки і посідає сьоме місце в чемпіонаті Туреччини, а Адана Демірспор має лише два бали та останній рядок.