Один українець вийшов у стартовому складі, а інший з'явився на полі, вийшовши на заміну.
Адана Демірспор - Трабзонспор, Getty Images
19 квітня 2025, 17:59
Трабзонспор у матчі 32 туру турецької Суперліги в гостях мінімально обіграв Адану Демірспор із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол для гостей був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Сімон Банза.
Український захисник Арсеній Батагов вийшов у стартовому складі Трабзонспору та провів на полі весь матч. Вінгер Олександр Зубков з'явився на полі на 57 хвилині, а нападник Данило Сікан просидів всю гру на лаві запасних.
Після 30 ігор Трабзонспор набрав 42 очки і посідає сьоме місце в чемпіонаті Туреччини, а Адана Демірспор має лише два бали та останній рядок.