Туреччина

Досить неоднозначне висловлювання наставника команди про свого підопічного.

Головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке прокоментував виступи українського нападника Данила Сікана, який приєднався до команди минулої зими за шість мільйонів євро.

"Ми провели вже п'ятий матч. Сікан вийшов у стартовому складі у двох із них. На тренуваннях він демонструє велику мотивацію, але він ще молодий гравець. Зараз важко щось однозначно сказати про співвідношення його вартості та гри на полі.

Молодим футболістам потрібен час і розуміння гри. Відповідно, йому також потрібен час для розвитку. Ми плануємо використовувати його більше в майбутньому", — наводить слова Текке Haber61.

У складі турецького клубу Сікан провів 11 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Після 29 турів Трабзонспор набрав 39 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Свій наступний матч команда Текке, в якій також виступають Арсеній Батагов та Олександр Зубков, проведуть проти Аданидемірспор – гра запланована на 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Зубков потрапив до символічної збірної 31 туру чемпіонату Туреччини.