Туреччина

Успіхи українців у складі "бордово-синіх" стимулюють нову хвилю інтересу до гравців з УПЛ — серед головних цілей півзахисник "гірників" Артем Бондаренко.

Трабзонспор продовжує активно працювати на українському трансферному ринку. Після вдалих виступів Арсенія Батагова, Олександра Зубкова та Данила Сікана, керівництво турецького клубу бачить у гравцях з України перспективне підсилення на майбутнє.

Як повідомляє турецьке видання Fotomac, особливу увагу в Трабзоні приділяють півзахиснику донецького Шахтаря Артему Бондаренку. За словами джерела, президент Трабзонспора зробив акцент саме на цьому трансферному напрямку — клуб планує і далі розвивати українську лінію у своєму складі.

Ключовим аргументом на користь подальших підписань гравців з України є їхня швидка адаптація, професійна дисципліна, а також географічна близькість, яка полегшує логістику й інтеграцію. Не виключено, що окрім Бондаренка, турки ведуть перемовини і щодо інших українських талантів, імена яких поки не розголошуються.

У сезоні-2024/25 Артем Бондаренко провів 15 матчів у чемпіонаті України, в яких забив три голи, віддав дві результативні передачі.