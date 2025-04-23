Туреччина

Головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке продовжує работу з Данилом Сіканом.

Данило Сікан приєднався до Трабзонспору минулої зими за шість мільйонів євро. Проте українець не може стати основним та поки не приносить тієї користі, на яку від нього чекають у Туреччині. Останні три матчі Данило взагалі провів на лавці для запасних.

Турецьке видання Günebakış Haber повідомляє, що головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке провів зустріч з Сіканом, де розкрив йому причини відсутності ігрової практики. Так, Текке вважає, що форвард досі не зміг адаптуватися до нового формату гри.

Текке хоче, щоб Сікан був більш агресивним в атаці. І як тільки він досягне потрібного рівня, він отримає свій ігровий час. При цьому наголошується, що Текке не збирається відмовлятися від Сікана і розраховує на нього у наступному сезоні.

В цьому сезоні Сікан провів 11 матчів та відзначився лише гольовою передачею.

Раніше Текке досить неоднозначне висловився про свого підопічного.