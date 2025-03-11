Туреччина

Український форвард відзначився ассистом у матчі проти Хатайспору.

Нападник Трабзонспору Данило Сікан потрапив до символічної збірної 27 туру турецької Суперліги за версією статистичного порталу SofaScore.

У минулому матчі проти Хатайспора (1:2), 23-річний українець віддав "гольову передачу" на свого співвітчизника Олександра Зубкова, щоправда, останній забив м'яч із другої спроби. Дії Сікана оцінили в 7,9 балів.

У складі Трабзонспору Сікан з минулої зими провів вісім матчів, в яких відзначився одним асистом.

Після 25 ігор Трабзонспор набрав 32 очки і посідає лише десяте місце у чемпіонаті Туреччини.

Також додамо, що напередодні Трабзонспор змінив головного тренера.