Туреччина

Український нападник забив два голи та віддав одну результативну передачу, ставши ключовим гравцем у переможному матчі турецького клубу.

Український нападник Данило Сікан став визнаний пресслужбою клубу як гравець матчу проти Аланьяспора. У поєдинку, що відбувся 27 квітня, Сікан допоміг своїй команді здобути важливу перемогу.

У першому таймі він забив два м'ячі: на 17-й та 38-й хвилинах. Пізніше, в компенсований час першого тайму (45+5 хвилина), Сікан взяв участь у ще одному голі, віддавши результативну передачу. Це були дебютні голи та асист для українця в складі Трабзонспора.

"Зірка дня з двома голами та однією передачею Данило Сікан". — написав клуб.

Звіт про матч читайте на Football.ua.