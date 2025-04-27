Туреччина

Три голи від українських легіонерів допомогли Трабзонспору у драматичній перемозі 4:3.

Трабзонспор у шаленій битві переграв Аланьяспор з рахунком 4:3 у 33-му турі турецької Суперліги. Три з чотирьох голів забили українські легіонери — Олександр Зубков та Данило Сікан.

Рахунок уже на сьомій хвилині відкрив Зубков, миттєво зорієнтувавшись після удару у штангу та переправивши м’яч у дальню дев’ятку. За десять хвилин свій перший гол за Трабзонспор оформив Сікан — після сейву захисника він з другої спроби пробив голкіпера гостей.

Після того як Аланьяспор відквитав один м'яч, Сікан знову вистрілив, реалізувавши стрімку контратаку з паса Зубкова. Наприкінці першого тайму Данило ще й асистував Симону Бандзі, встановивши комфортну перевагу для Трабзона.

У другій половині матчу команда дещо втратила контроль і дозволила суперникам скоротити рахунок до мінімуму. Сікан залишив поле в середині тайму, Зубкова замінили ближче до фінального свистка. Захисник Арсеній Батагов провів весь матч, отримавши попередження.

Після перемоги Трабзонспор піднявся на сьоме місце в таблиці. Наступний матч команда Фатіха Текке проведе 5 травня на виїзді проти Касимпаші.

Трабзонспор — Аланьяспор — 4:3

Голи: Зубков, 7, Сікан, 17, 38, Банза, 45+3 — Кордова, 27, Хадерджонай, 45, з пен., Шпорар, 52