Тріумфальна гра від українців: три голи та асисти у розгромі від Трабзонспора.
Данило Сікан, ФК Трабзонспор
27 квітня 2025, 17:15
У матчі 33-го туру турецької Суперліги українські легіонери Трабзонспора влаштували справжнє свято для своїх уболівальників. Олександр Зубков та Данило Сікан забили на двох три м'ячі та віддали дві результативні передачі у поєдинку проти Аланьяспора.
Вже на сьомій хвилині Зубков відкрив рахунок, реалізувавши другий шанс після удару в каркас воріт. Це був його сьомий гол у дев'яти останніх матчах — приголомшлива форма українця.
Слідом за ним відзначився Данило Сікан, який спочатку сам оформив гол, а потім подвоїв перевагу, реалізувавши передачу від Зубкова. Третій український штрих у матчі належить Арсенію Батагову, який віддав передгольову передачу в моменті з другим м’ячем Сікана.
Перед перервою Сікан не зупинився — записав на свій рахунок ще й асист на Саймона Банзу. Завдяки блискучій грі українців Трабзонспор перемагає суперника після першого тайму — 4:2.