Туреччина

Тріумфальна гра від українців: три голи та асисти у розгромі від Трабзонспора.

У матчі 33-го туру турецької Суперліги українські легіонери Трабзонспора влаштували справжнє свято для своїх уболівальників. Олександр Зубков та Данило Сікан забили на двох три м'ячі та віддали дві результативні передачі у поєдинку проти Аланьяспора.

Вже на сьомій хвилині Зубков відкрив рахунок, реалізувавши другий шанс після удару в каркас воріт. Це був його сьомий гол у дев'яти останніх матчах — приголомшлива форма українця.

MÜTHİŞ GOL | Trabzonspor 1-0 Alanyaspor



⚽️ 7' Zubkov pic.twitter.com/g9M8gJ7pTw — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Слідом за ним відзначився Данило Сікан, який спочатку сам оформив гол, а потім подвоїв перевагу, реалізувавши передачу від Зубкова. Третій український штрих у матчі належить Арсенію Батагову, який віддав передгольову передачу в моменті з другим м’ячем Сікана.

GOL | Trabzonspor 2-0 Alanyaspor



⚽️ 17' Sikan pic.twitter.com/d8ZjIImoCi — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

GOL | Trabzonspor 3-1 Alanyaspor



⚽️ 38' Sikan pic.twitter.com/3vRuV1VSlc — Anlık Goller (@superligtv_1) April 27, 2025

Перед перервою Сікан не зупинився — записав на свій рахунок ще й асист на Саймона Банзу. Завдяки блискучій грі українців Трабзонспор перемагає суперника після першого тайму — 4:2.