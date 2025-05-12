Туреччина

Турецький гранд шукає заміну Муслері.

Стамбульський Галатасарай зацікавлений в трансфері воротаря міланського Інтера Янна Зоммера. Про це повідомляє Fotomaç.

За інформацією джерела, керівництво "левів" шукає заміну основному воротарю команди Фернандо Муслері, і саме швейцарський голкіпер розглядається в цьому контексті, як пріоритетний варіант.

Зазначається, що Зоммер не проти влітку змінити клубну прописку, але для нього важливо, щоб потенційно нова команда грала у Лізі чемпіонів. Галатасарай готовий запропонувати 36-річному гравцю трирічний контракт.

Чинна трудова угода воротаря з "нерадзуррі" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Янн Зоммер провів за Інтер 46 матчів, пропустив 44 м'ячі та 20 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін на радарі Галатасарая.