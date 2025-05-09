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Після успішного сезону у Швейцарії, французький півзахисник привернув увагу кількох топклубів з Туреччини, Англії та Італії, що відкриває нові можливості для його кар'єри.

Французький півзахисник Мусса Бараджі, який виступає за швейцарський клуб Івердон, став об'єктом інтересу кількох європейських команд після успішного сезону. У 24 матчах він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі, що привернуло увагу таких клубів, як Галатасарай, Лестер та Торіно.

Бараджі 24 роки, він підписав контракт з Івердоном до 2026 року, і його ринкова вартість оцінюється приблизно у два мільйони євро. Наразі клуб веде переговори щодо можливого трансферу, оскільки сам півзахисник прагне продовжити кар'єру в одному з топових європейських чемпіонатів.

Раніше повідомлялось, що Лестер готовий розлучитися з Ндіді.