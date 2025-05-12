Туреччина

Захисник Трабзонспора прокоментував поразку від Галатасарая та поділився очікуваннями перед майбутнім фіналом.

Український оборонець турецького Трабзонспора Арсеній Батагов висловився щодо останньої поразки своєї команди в матчі проти Галатасарая (0:2) у рамках Суперліги. Попри негативний результат, Батагов залишився оптимістичним і впевнений у майбутньому реванші.

"Ми добре пресингували у першому таймі, не дали супернику нічого створити. Мали власні гольові моменти, але не реалізували їх. На старті другого тайму нам було важко — особливо при стандартах, з цим були проблеми", — прокоментував Арсеній.

Однак головну увагу захисник зосередив на фінальному матчі Кубка Туреччини, в якому Трабзонспор знову зустрінеться з Галатасараєм.

"Думаю, ми це виправимо та виграємо фінал Кубка", — додав Батагов.

Нагадаємо, вирішальний матч Кубка Туреччини між Трабзонспором і Галатасараєм відбудеться вже в середу.