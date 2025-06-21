Туреччина

Екскапітан збірної Німеччини може перебратися з Манчестера до Стамбула.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган опинився на трансферному радарі Галатасарая.

За даними журналіста Ніколо Скіри, 34-річний німець уже отримав пропозицію від "жовто-червоних". Йдеться про контракт за схемою "2+1".

Договір про співпрацю між Гюндоганом і Манчестер Сіті розраховано до кінця червня 2026 року. У серпні 2024-го він повернувся до "містян" на правах вільного агента після однієї кампанії з Барселоною.

На рахунку Ілкая три гола й сім асистів у 51-му матчі всіх турнірів сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай цікавиться півзахисником Інтера Хаканом Чалханоглу.